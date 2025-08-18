Rohkem infot SHIH

Shih Tzu logo

Shih Tzu hind (SHIH)

Loendis mitteolevad

1 SHIH/USD reaalajas hind:

--
----
-45.10%1D
mexc
USD
Shih Tzu (SHIH) reaalajas hinnagraafik
Shih Tzu (SHIH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8.17%

-45.49%

+86.76%

+86.76%

Shih Tzu (SHIH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHIH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHIH muutunud -8.17% viimase tunni jooksul, -45.49% 24 tunni vältel +86.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shih Tzu (SHIH) – turuteave

$ 381.01K
$ 381.01K$ 381.01K

--
----

$ 381.01K
$ 381.01K$ 381.01K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Shih Tzu praegune turukapitalisatsioon on $ 381.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIH ringlev varu on 1,000.00T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 381.01K.

Shih Tzu (SHIH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shih Tzu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shih Tzu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shih Tzu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shih Tzu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-45.49%
30 päeva$ 0+125.90%
60 päeva$ 0+221.70%
90 päeva$ 0--

Mis on Shih Tzu (SHIH)

SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter.

Üksuse Shih Tzu (SHIH) allikas

Ametlik veebisait

Shih Tzu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shih Tzu (SHIH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shih Tzu (SHIH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shih Tzu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shih Tzu hinna ennustust kohe!

SHIH kohalike valuutade suhtes

Shih Tzu (SHIH) tokenoomika

Shih Tzu (SHIH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shih Tzu (SHIH) kohta

Kui palju on Shih Tzu (SHIH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIH/USD hind?
Praegune hind SHIH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shih Tzu turukapitalisatsioon?
SHIH turukapitalisatsioon on $ 381.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIH ringlev varu?
SHIH ringlev varu on 1,000.00T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIH (ATH) hind?
SHIH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIH madalaim (ATL) hind?
SHIH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHIH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIH kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.