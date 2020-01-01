Shield protocol (SHIELD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shield protocol (SHIELD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shield protocol (SHIELD) teave Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Ametlik veebisait: https://www.shieldprotocol.io/ Valge raamat: https://shield-pro.gitbook.io/shield Ostke SHIELD kohe!

Shield protocol (SHIELD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shield protocol (SHIELD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 103.32K $ 103.32K $ 103.32K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 212.19K $ 212.19K $ 212.19K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00402602 $ 0.00402602 $ 0.00402602 Praegune hind: $ 0.00424386 $ 0.00424386 $ 0.00424386 Lisateave Shield protocol (SHIELD) hinna kohta

Shield protocol (SHIELD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shield protocol (SHIELD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIELD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIELD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIELD tokeni tokenoomikat, avastage SHIELD tokeni reaalajas hinda!

SHIELD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIELD võiks suunduda? Meie SHIELD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIELD tokeni hinna ennustust kohe!

