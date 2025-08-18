Rohkem infot SHIELD

Shield protocol logo

Shield protocol hind (SHIELD)

1 SHIELD/USD reaalajas hind:

$0.00432176
-0.40%1D
Shield protocol (SHIELD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:57:31 (UTC+8)

Shield protocol (SHIELD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00424379
24 h madal
$ 0.00437216
24 h kõrge

$ 0.00424379
$ 0.00437216
$ 0.04020816
$ 0.00402602
-0.49%

-0.48%

-3.45%

-3.45%

Shield protocol (SHIELD) reaalajas hind on $0.00432176. Viimase 24 tunni jooksul SHIELD kaubeldud madalaim $ 0.00424379 ja kõrgeim $ 0.00437216 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIELDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04020816 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00402602.

Lüliajalise tootluse osas on SHIELD muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel -3.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shield protocol (SHIELD) – turuteave

$ 105.21K
--
$ 216.08K
24.34M
50,000,000.0
Shield protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 105.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIELD ringlev varu on 24.34M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 216.08K.

Shield protocol (SHIELD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shield protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shield protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0003597640.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shield protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0008262466.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shield protocol ja USD hinnamuutus $ -0.003371908957647559.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.48%
30 päeva$ -0.0003597640-8.32%
60 päeva$ -0.0008262466-19.11%
90 päeva$ -0.003371908957647559-43.82%

Mis on Shield protocol (SHIELD)

Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shield protocol (SHIELD) allikas

Ametlik veebisait

Shield protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shield protocol (SHIELD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shield protocol (SHIELD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shield protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shield protocol hinna ennustust kohe!

SHIELD kohalike valuutade suhtes

Shield protocol (SHIELD) tokenoomika

Shield protocol (SHIELD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIELD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shield protocol (SHIELD) kohta

Kui palju on Shield protocol (SHIELD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIELD hind USD on 0.00432176 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIELD/USD hind?
Praegune hind SHIELD/USD on $ 0.00432176. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shield protocol turukapitalisatsioon?
SHIELD turukapitalisatsioon on $ 105.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIELD ringlev varu?
SHIELD ringlev varu on 24.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIELD (ATH) hind?
SHIELD saavutab ATH hinna summas 0.04020816 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIELD madalaim (ATL) hind?
SHIELD nägi ATL hinda summas 0.00402602 USD.
Milline on SHIELD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIELD kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIELD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIELD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIELD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.