Shido DEX logo

Shido DEX hind (SHDX)

Loendis mitteolevad

1 SHDX/USD reaalajas hind:

--
----
+7.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Shido DEX (SHDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:39:07 (UTC+8)

Shido DEX (SHDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+7.59%

+87.53%

+87.53%

Shido DEX (SHDX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHDX muutunud -- viimase tunni jooksul, +7.59% 24 tunni vältel +87.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shido DEX (SHDX) – turuteave

$ 237.90K
$ 237.90K$ 237.90K

--
----

$ 578.87K
$ 578.87K$ 578.87K

4.11B
4.11B 4.11B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Shido DEX praegune turukapitalisatsioon on $ 237.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHDX ringlev varu on 4.11B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 578.87K.

Shido DEX (SHDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shido DEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shido DEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shido DEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shido DEX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+7.59%
30 päeva$ 0+34.13%
60 päeva$ 0+16.68%
90 päeva$ 0--

Mis on Shido DEX (SHDX)

Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shido DEX (SHDX) allikas

Ametlik veebisait

Shido DEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shido DEX (SHDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shido DEX (SHDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shido DEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shido DEX hinna ennustust kohe!

SHDX kohalike valuutade suhtes

Shido DEX (SHDX) tokenoomika

Shido DEX (SHDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shido DEX (SHDX) kohta

Kui palju on Shido DEX (SHDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHDX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHDX/USD hind?
Praegune hind SHDX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shido DEX turukapitalisatsioon?
SHDX turukapitalisatsioon on $ 237.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHDX ringlev varu?
SHDX ringlev varu on 4.11B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHDX (ATH) hind?
SHDX saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SHDX madalaim (ATL) hind?
SHDX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHDX kauplemismaht on -- USD.
Kas SHDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHDX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.