Shibussy (SHIBUSSY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shibussy (SHIBUSSY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Shibussy (SHIBUSSY) teave SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project. Ametlik veebisait: https://www.shibussy.com Valge raamat: https://www.shibussy.com#whitepaper

Shibussy (SHIBUSSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shibussy (SHIBUSSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 159.81K $ 159.81K $ 159.81K Koguvaru: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Ringlev varu: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 159.81K $ 159.81K $ 159.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Shibussy (SHIBUSSY) hinna kohta

Shibussy (SHIBUSSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shibussy (SHIBUSSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIBUSSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIBUSSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIBUSSY tokeni tokenoomikat, avastage SHIBUSSY tokeni reaalajas hinda!

SHIBUSSY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIBUSSY võiks suunduda? Meie SHIBUSSY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIBUSSY tokeni hinna ennustust kohe!

