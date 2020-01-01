Shibmas (SMAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shibmas (SMAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shibmas (SMAS) teave Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas Ametlik veebisait: https://www.shibmas.com Ostke SMAS kohe!

Shibmas (SMAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shibmas (SMAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.55K $ 5.55K $ 5.55K Koguvaru: $ 995.88M $ 995.88M $ 995.88M Ringlev varu: $ 995.88M $ 995.88M $ 995.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.55K $ 5.55K $ 5.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Shibmas (SMAS) hinna kohta

Shibmas (SMAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shibmas (SMAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SMAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SMAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SMAS tokeni tokenoomikat, avastage SMAS tokeni reaalajas hinda!

SMAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SMAS võiks suunduda? Meie SMAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SMAS tokeni hinna ennustust kohe!

