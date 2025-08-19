Mis on Shibmas (SMAS)

Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shibmas (SMAS) allikas Ametlik veebisait

Shibmas hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shibmas (SMAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shibmas (SMAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shibmas nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shibmas hinna ennustust kohe!

SMAS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shibmas (SMAS) tokenoomika

Shibmas (SMAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shibmas (SMAS) kohta Kui palju on Shibmas (SMAS) tänapäeval väärt? Reaalajas SMAS hind USD on 0.00000555 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMAS/USD hind? $ 0.00000555 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shibmas turukapitalisatsioon? SMAS turukapitalisatsioon on $ 5.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMAS ringlev varu? SMAS ringlev varu on 995.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMAS (ATH) hind? SMAS saavutab ATH hinna summas 0.0003527 USD . Mis oli kõigi aegade SMAS madalaim (ATL) hind? SMAS nägi ATL hinda summas 0.0000031 USD . Milline on SMAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMAS kauplemismaht on -- USD . Kas SMAS sel aastal kõrgemale ka suundub? SMAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMAS hinna ennustust

Shibmas (SMAS) Olulised valdkonna uudised