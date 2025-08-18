Mis on Shibavax (SHIBX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shibavax (SHIBX) allikas Ametlik veebisait

Shibavax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shibavax (SHIBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shibavax (SHIBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shibavax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shibavax hinna ennustust kohe!

SHIBX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shibavax (SHIBX) tokenoomika

Shibavax (SHIBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shibavax (SHIBX) kohta Kui palju on Shibavax (SHIBX) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIBX hind USD on 0.00001092 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIBX/USD hind? $ 0.00001092 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shibavax turukapitalisatsioon? SHIBX turukapitalisatsioon on $ 105.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIBX ringlev varu? SHIBX ringlev varu on 9.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIBX (ATH) hind? SHIBX saavutab ATH hinna summas 0.00428638 USD . Mis oli kõigi aegade SHIBX madalaim (ATL) hind? SHIBX nägi ATL hinda summas 0.00000589 USD . Milline on SHIBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIBX kauplemismaht on -- USD . Kas SHIBX sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIBX hinna ennustust

Shibavax (SHIBX) Olulised valdkonna uudised