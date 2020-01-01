ShibaPoconk (CONK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ShibaPoconk (CONK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ShibaPoconk (CONK) teave ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event. During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success. The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life. With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people. From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic Ametlik veebisait: https://conkme.com/ Ostke CONK kohe!

ShibaPoconk (CONK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ShibaPoconk (CONK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.56K $ 39.56K $ 39.56K Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.56K $ 39.56K $ 39.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ShibaPoconk (CONK) hinna kohta

ShibaPoconk (CONK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ShibaPoconk (CONK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CONK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CONK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CONK tokeni tokenoomikat, avastage CONK tokeni reaalajas hinda!

CONK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CONK võiks suunduda? Meie CONK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CONK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!