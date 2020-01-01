ShibaDoge (SHIBDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ShibaDoge (SHIBDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ShibaDoge (SHIBDOGE) teave The first community driven token created by Shiba & Dogecoin whales coming together for the greater good of both communities Ametlik veebisait: https://www.realshibadoge.com/ Ostke SHIBDOGE kohe!

ShibaDoge (SHIBDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ShibaDoge (SHIBDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Koguvaru: $ 184,289,963,585.44T $ 184,289,963,585.44T $ 184,289,963,585.44T Ringlev varu: $ 115,708,659,120.76T $ 115,708,659,120.76T $ 115,708,659,120.76T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ShibaDoge (SHIBDOGE) hinna kohta

ShibaDoge (SHIBDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ShibaDoge (SHIBDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIBDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIBDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIBDOGE tokeni tokenoomikat, avastage SHIBDOGE tokeni reaalajas hinda!

SHIBDOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIBDOGE võiks suunduda? Meie SHIBDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIBDOGE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!