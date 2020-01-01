Shezmu (SHEZMU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shezmu (SHEZMU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shezmu (SHEZMU) teave Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Ametlik veebisait: https://shezmu.io/ Valge raamat: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Ostke SHEZMU kohe!

Shezmu (SHEZMU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shezmu (SHEZMU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.77K $ 214.77K $ 214.77K Koguvaru: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ringlev varu: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 230.36K $ 230.36K $ 230.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.094959 $ 0.094959 $ 0.094959 Praegune hind: $ 0.149237 $ 0.149237 $ 0.149237 Lisateave Shezmu (SHEZMU) hinna kohta

Shezmu (SHEZMU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shezmu (SHEZMU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHEZMU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHEZMU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHEZMU tokeni tokenoomikat, avastage SHEZMU tokeni reaalajas hinda!

