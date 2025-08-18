Mis on Shezmu (SHEZMU)

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shezmu (SHEZMU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Shezmu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shezmu (SHEZMU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shezmu (SHEZMU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shezmu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shezmu hinna ennustust kohe!

SHEZMU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shezmu (SHEZMU) tokenoomika

Shezmu (SHEZMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHEZMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shezmu (SHEZMU) kohta Kui palju on Shezmu (SHEZMU) tänapäeval väärt? Reaalajas SHEZMU hind USD on 0.149726 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHEZMU/USD hind? $ 0.149726 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHEZMU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shezmu turukapitalisatsioon? SHEZMU turukapitalisatsioon on $ 215.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHEZMU ringlev varu? SHEZMU ringlev varu on 1.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHEZMU (ATH) hind? SHEZMU saavutab ATH hinna summas 45.17 USD . Mis oli kõigi aegade SHEZMU madalaim (ATL) hind? SHEZMU nägi ATL hinda summas 0.094959 USD . Milline on SHEZMU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHEZMU kauplemismaht on -- USD . Kas SHEZMU sel aastal kõrgemale ka suundub? SHEZMU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHEZMU hinna ennustust

Shezmu (SHEZMU) Olulised valdkonna uudised