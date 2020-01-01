SHELL (SS20) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHELL (SS20) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHELL (SS20) teave SHELL is building a cross-chain protocol to connect the solana and the bitcoin ecosystems Ametlik veebisait: https://www.shell.trade/ Valge raamat: https://shell-1.gitbook.io/shell/ Ostke SS20 kohe!

SHELL (SS20) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHELL (SS20) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.10K $ 23.10K $ 23.10K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.10K $ 23.10K $ 23.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01012282 $ 0.01012282 $ 0.01012282 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SHELL (SS20) hinna kohta

SHELL (SS20) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHELL (SS20) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SS20 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SS20 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SS20 tokeni tokenoomikat, avastage SS20 tokeni reaalajas hinda!

SS20 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SS20 võiks suunduda? Meie SS20 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SS20 tokeni hinna ennustust kohe!

