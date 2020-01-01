Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.07K $ 41.07K $ 41.07K Koguvaru: $ 895.19M $ 895.19M $ 895.19M Ringlev varu: $ 383.45M $ 383.45M $ 383.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.88K $ 95.88K $ 95.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02965669 $ 0.02965669 $ 0.02965669 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001071 $ 0.0001071 $ 0.0001071 Lisateave Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) hinna kohta

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MSHEESHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MSHEESHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MSHEESHA tokeni tokenoomikat, avastage MSHEESHA tokeni reaalajas hinda!

MSHEESHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MSHEESHA võiks suunduda? Meie MSHEESHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

