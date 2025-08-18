Rohkem infot MSHEESHA

Sheesha Finance Polygon logo

Sheesha Finance Polygon hind (MSHEESHA)

Loendis mitteolevad

1 MSHEESHA/USD reaalajas hind:

$0.00010714
-0.50%1D
USD
Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:10:58 (UTC+8)

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.02965669
$ 0
0.00%

-0.58%

-0.61%

-0.61%

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MSHEESHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSHEESHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02965669 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MSHEESHA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.58% 24 tunni vältel -0.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) – turuteave

$ 41.08K
--
$ 95.91K
383.45M
895,191,604.8
Sheesha Finance Polygon praegune turukapitalisatsioon on $ 41.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSHEESHA ringlev varu on 383.45M, mille koguvaru on 895191604.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 95.91K.

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sheesha Finance Polygon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sheesha Finance Polygon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sheesha Finance Polygon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sheesha Finance Polygon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.58%
30 päeva$ 0-0.62%
60 päeva$ 0-2.19%
90 päeva$ 0--

Mis on Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

Üksuse Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) allikas

Ametlik veebisait

Sheesha Finance Polygon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sheesha Finance Polygon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sheesha Finance Polygon hinna ennustust kohe!

MSHEESHA kohalike valuutade suhtes

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tokenoomika

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSHEESHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) kohta

Kui palju on Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSHEESHA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSHEESHA/USD hind?
Praegune hind MSHEESHA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sheesha Finance Polygon turukapitalisatsioon?
MSHEESHA turukapitalisatsioon on $ 41.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSHEESHA ringlev varu?
MSHEESHA ringlev varu on 383.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSHEESHA (ATH) hind?
MSHEESHA saavutab ATH hinna summas 0.02965669 USD.
Mis oli kõigi aegade MSHEESHA madalaim (ATL) hind?
MSHEESHA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MSHEESHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSHEESHA kauplemismaht on -- USD.
Kas MSHEESHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSHEESHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSHEESHA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.