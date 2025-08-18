Mis on Sheesh ($SHEESH)

$SHEESH is a CTO (community take over) by a cryptocurrency pioneer who started mining BTC all the way back in 2009. The $SHEESH CTO team have taken a stance against the significant rise in illegitimate projects and aim to restore some trust and credibility to the memecoin world. Our goal is to become one of the most popular, memorable and timeless meme tokens on the market through constant evolution and adaptation.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sheesh ($SHEESH) kohta Kui palju on Sheesh ($SHEESH) tänapäeval väärt? Reaalajas $SHEESH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SHEESH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SHEESH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sheesh turukapitalisatsioon? $SHEESH turukapitalisatsioon on $ 11.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SHEESH ringlev varu? $SHEESH ringlev varu on 997.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SHEESH (ATH) hind? $SHEESH saavutab ATH hinna summas 0.00171763 USD . Mis oli kõigi aegade $SHEESH madalaim (ATL) hind? $SHEESH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $SHEESH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SHEESH kauplemismaht on -- USD . Kas $SHEESH sel aastal kõrgemale ka suundub? $SHEESH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SHEESH hinna ennustust

