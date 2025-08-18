Rohkem infot SHART

SHART logo

SHART hind (SHART)

Loendis mitteolevad

1 SHART/USD reaalajas hind:

--
----
-2.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
SHART (SHART) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:24:37 (UTC+8)

SHART (SHART) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.35%

-2.84%

+2.80%

+2.80%

SHART (SHART) reaalajas hind on $0.00007182. Viimase 24 tunni jooksul SHART kaubeldud madalaim $ 0.00007131 ja kõrgeim $ 0.00008602 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00179487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000634.

Lüliajalise tootluse osas on SHART muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel +2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SHART (SHART) – turuteave

--
----

SHART praegune turukapitalisatsioon on $ 56.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHART ringlev varu on 786.86M, mille koguvaru on 786861965.1612265. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.16K.

SHART (SHART) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SHART ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SHART ja USD hinnamuutus $ -0.0000460808.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SHART ja USD hinnamuutus $ -0.0000545776.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SHART ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.84%
30 päeva$ -0.0000460808-64.16%
60 päeva$ -0.0000545776-75.99%
90 päeva$ 0--

Mis on SHART (SHART)

SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!

Üksuse SHART (SHART) allikas

Ametlik veebisait

SHART hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHART (SHART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHART (SHART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHART nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SHART hinna ennustust kohe!

SHART kohalike valuutade suhtes

SHART (SHART) tokenoomika

SHART (SHART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHART (SHART) kohta

Kui palju on SHART (SHART) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHART hind USD on 0.00007182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHART/USD hind?
Praegune hind SHART/USD on $ 0.00007182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SHART turukapitalisatsioon?
SHART turukapitalisatsioon on $ 56.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHART ringlev varu?
SHART ringlev varu on 786.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHART (ATH) hind?
SHART saavutab ATH hinna summas 0.00179487 USD.
Mis oli kõigi aegade SHART madalaim (ATL) hind?
SHART nägi ATL hinda summas 0.0000634 USD.
Milline on SHART kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHART kauplemismaht on -- USD.
Kas SHART sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHART hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:24:37 (UTC+8)

SHART (SHART) Olulised valdkonna uudised

