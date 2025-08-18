Mis on SHART (SHART)

SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHART (SHART) kohta Kui palju on SHART (SHART) tänapäeval väärt? Reaalajas SHART hind USD on 0.00007182 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHART/USD hind? $ 0.00007182 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHART/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SHART turukapitalisatsioon? SHART turukapitalisatsioon on $ 56.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHART ringlev varu? SHART ringlev varu on 786.86M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHART (ATH) hind? SHART saavutab ATH hinna summas 0.00179487 USD . Mis oli kõigi aegade SHART madalaim (ATL) hind? SHART nägi ATL hinda summas 0.0000634 USD . Milline on SHART kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHART kauplemismaht on -- USD . Kas SHART sel aastal kõrgemale ka suundub? SHART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHART hinna ennustust

