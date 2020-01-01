SHARPEI (SHAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHARPEI (SHAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHARPEI (SHAR) teave I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Ametlik veebisait: https://www.sharpei.xyz/ Ostke SHAR kohe!

SHARPEI (SHAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHARPEI (SHAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 636.46K $ 636.46K $ 636.46K Koguvaru: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M Ringlev varu: $ 899.91M $ 899.91M $ 899.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 636.46K $ 636.46K $ 636.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00131441 $ 0.00131441 $ 0.00131441 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00070725 $ 0.00070725 $ 0.00070725 Lisateave SHARPEI (SHAR) hinna kohta

SHARPEI (SHAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHARPEI (SHAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHAR tokeni tokenoomikat, avastage SHAR tokeni reaalajas hinda!

SHAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHAR võiks suunduda? Meie SHAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHAR tokeni hinna ennustust kohe!

