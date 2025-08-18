Mis on Sharki (SHARKI)

Meme coin on the Solana Blockchain

Üksuse Sharki (SHARKI) allikas Ametlik veebisait

Sharki hinna ennustus (USD)

SHARKI kohalike valuutade suhtes

Sharki (SHARKI) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sharki (SHARKI) kohta Kui palju on Sharki (SHARKI) tänapäeval väärt? Milline on praegune SHARKI/USD hind? Milline on Sharki turukapitalisatsioon? SHARKI turukapitalisatsioon on $ 52.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHARKI ringlev varu? SHARKI ringlev varu on 989.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHARKI (ATH) hind? SHARKI saavutab ATH hinna summas 0.00968663 USD . Mis oli kõigi aegade SHARKI madalaim (ATL) hind? Milline on SHARKI kauplemismaht? Kas SHARKI sel aastal kõrgemale ka suundub? SHARKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

Sharki (SHARKI) Olulised valdkonna uudised