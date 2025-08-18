Rohkem infot SHARKI

Sharki hind (SHARKI)

Loendis mitteolevad

1 SHARKI/USD reaalajas hind:

--
----
-7.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sharki (SHARKI) reaalajas hinnagraafik
Sharki (SHARKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00968663
$ 0.00968663$ 0.00968663

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-7.90%

-18.82%

-18.82%

Sharki (SHARKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHARKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHARKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00968663 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHARKI muutunud -0.83% viimase tunni jooksul, -7.90% 24 tunni vältel -18.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sharki (SHARKI) – turuteave

$ 52.22K
$ 52.22K$ 52.22K

--
----

$ 52.22K
$ 52.22K$ 52.22K

989.81M
989.81M 989.81M

989,813,457.7152447
989,813,457.7152447 989,813,457.7152447

Sharki praegune turukapitalisatsioon on $ 52.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHARKI ringlev varu on 989.81M, mille koguvaru on 989813457.7152447. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.22K.

Sharki (SHARKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sharki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sharki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sharki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sharki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.90%
30 päeva$ 0-45.68%
60 päeva$ 0-56.41%
90 päeva$ 0--

Mis on Sharki (SHARKI)

Meme coin on the Solana Blockchain

Üksuse Sharki (SHARKI) allikas

Ametlik veebisait

Sharki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sharki (SHARKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sharki (SHARKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sharki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sharki hinna ennustust kohe!

SHARKI kohalike valuutade suhtes

Sharki (SHARKI) tokenoomika

Sharki (SHARKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHARKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sharki (SHARKI) kohta

Kui palju on Sharki (SHARKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHARKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHARKI/USD hind?
Praegune hind SHARKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sharki turukapitalisatsioon?
SHARKI turukapitalisatsioon on $ 52.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHARKI ringlev varu?
SHARKI ringlev varu on 989.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHARKI (ATH) hind?
SHARKI saavutab ATH hinna summas 0.00968663 USD.
Mis oli kõigi aegade SHARKI madalaim (ATL) hind?
SHARKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHARKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHARKI kauplemismaht on -- USD.
Kas SHARKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHARKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHARKI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.