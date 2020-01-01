SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SharedStake Governance v2 (SGTV2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SharedStake Governance v2 (SGTV2) teave SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. Ametlik veebisait: https://www.sharedstake.org/ Ostke SGTV2 kohe!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SharedStake Governance v2 (SGTV2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.25K $ 49.25K $ 49.25K Koguvaru: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M Ringlev varu: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 161.21K $ 161.21K $ 161.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 Praegune hind: $ 0.01813465 $ 0.01813465 $ 0.01813465 Lisateave SharedStake Governance v2 (SGTV2) hinna kohta

SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SGTV2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SGTV2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SGTV2 tokeni tokenoomikat, avastage SGTV2 tokeni reaalajas hinda!

SGTV2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SGTV2 võiks suunduda? Meie SGTV2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SGTV2 tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!