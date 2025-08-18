Mis on SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

Üksuse SharedStake Governance v2 (SGTV2) allikas Ametlik veebisait

SharedStake Governance v2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on SharedStake Governance v2 (SGTV2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SharedStake Governance v2 (SGTV2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SharedStake Governance v2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SharedStake Governance v2 hinna ennustust kohe!

SGTV2 kohalike valuutade suhtes

SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenoomika

SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SGTV2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SharedStake Governance v2 (SGTV2) kohta Kui palju on SharedStake Governance v2 (SGTV2) tänapäeval väärt? Reaalajas SGTV2 hind USD on 0.01813465 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SGTV2/USD hind? $ 0.01813465 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SGTV2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SharedStake Governance v2 turukapitalisatsioon? SGTV2 turukapitalisatsioon on $ 49.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SGTV2 ringlev varu? SGTV2 ringlev varu on 2.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SGTV2 (ATH) hind? SGTV2 saavutab ATH hinna summas 104.82 USD . Mis oli kõigi aegade SGTV2 madalaim (ATL) hind? SGTV2 nägi ATL hinda summas 0.00636497 USD . Milline on SGTV2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SGTV2 kauplemismaht on -- USD . Kas SGTV2 sel aastal kõrgemale ka suundub? SGTV2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SGTV2 hinna ennustust

