Sharbi ($SHARBI) teave $Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some Ametlik veebisait: https://sharbi.net Valge raamat: https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen Ostke $SHARBI kohe!

Sharbi ($SHARBI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sharbi ($SHARBI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.28K $ 147.28K $ 147.28K Koguvaru: $ 74.96B $ 74.96B $ 74.96B Ringlev varu: $ 74.96B $ 74.96B $ 74.96B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147.28K $ 147.28K $ 147.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00001997 $ 0.00001997 $ 0.00001997 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sharbi ($SHARBI) hinna kohta

Sharbi ($SHARBI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sharbi ($SHARBI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SHARBI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SHARBI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SHARBI tokeni tokenoomikat, avastage $SHARBI tokeni reaalajas hinda!

$SHARBI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SHARBI võiks suunduda? Meie $SHARBI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SHARBI tokeni hinna ennustust kohe!

