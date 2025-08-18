Rohkem infot $SHARBI

Sharbi logo

Sharbi hind ($SHARBI)

Loendis mitteolevad

1 $SHARBI/USD reaalajas hind:

--
----
-13.20%1D
mexc
USD
Sharbi ($SHARBI) reaalajas hinnagraafik
Sharbi ($SHARBI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-13.19%

-39.32%

-39.32%

Sharbi ($SHARBI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $SHARBI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $SHARBIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $SHARBI muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -13.19% 24 tunni vältel -39.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sharbi ($SHARBI) – turuteave

$ 155.16K
$ 155.16K$ 155.16K

--
----

$ 155.16K
$ 155.16K$ 155.16K

74.96B
74.96B 74.96B

74,964,160,462.18967
74,964,160,462.18967 74,964,160,462.18967

Sharbi praegune turukapitalisatsioon on $ 155.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $SHARBI ringlev varu on 74.96B, mille koguvaru on 74964160462.18967. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 155.16K.

Sharbi ($SHARBI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sharbi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sharbi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sharbi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sharbi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.19%
30 päeva$ 0-49.49%
60 päeva$ 0-43.76%
90 päeva$ 0--

Mis on Sharbi ($SHARBI)

$Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some

Sharbi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sharbi ($SHARBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sharbi ($SHARBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sharbi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sharbi hinna ennustust kohe!

$SHARBI kohalike valuutade suhtes

Sharbi ($SHARBI) tokenoomika

Sharbi ($SHARBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SHARBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sharbi ($SHARBI) kohta

Kui palju on Sharbi ($SHARBI) tänapäeval väärt?
Reaalajas $SHARBI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $SHARBI/USD hind?
Praegune hind $SHARBI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sharbi turukapitalisatsioon?
$SHARBI turukapitalisatsioon on $ 155.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $SHARBI ringlev varu?
$SHARBI ringlev varu on 74.96B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SHARBI (ATH) hind?
$SHARBI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $SHARBI madalaim (ATL) hind?
$SHARBI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $SHARBI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $SHARBI kauplemismaht on -- USD.
Kas $SHARBI sel aastal kõrgemale ka suundub?
$SHARBI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SHARBI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.