Mis on Shakey AI (SHAKEY)

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

Üksuse Shakey AI (SHAKEY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shakey AI (SHAKEY) kohta Kui palju on Shakey AI (SHAKEY) tänapäeval väärt? Reaalajas SHAKEY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHAKEY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHAKEY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shakey AI turukapitalisatsioon? SHAKEY turukapitalisatsioon on $ 48.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHAKEY ringlev varu? SHAKEY ringlev varu on 964.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHAKEY (ATH) hind? SHAKEY saavutab ATH hinna summas 0.00220598 USD . Mis oli kõigi aegade SHAKEY madalaim (ATL) hind? SHAKEY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHAKEY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHAKEY kauplemismaht on -- USD . Kas SHAKEY sel aastal kõrgemale ka suundub? SHAKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHAKEY hinna ennustust

