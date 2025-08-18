Rohkem infot SHAKEY

Shakey AI hind (SHAKEY)

1 SHAKEY/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
Shakey AI (SHAKEY) reaalajas hinnagraafik
Shakey AI (SHAKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220598
$ 0.00220598$ 0.00220598

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-5.28%

-1.36%

-1.36%

Shakey AI (SHAKEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHAKEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHAKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00220598 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHAKEY muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -5.28% 24 tunni vältel -1.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shakey AI (SHAKEY) – turuteave

$ 48.51K
$ 48.51K$ 48.51K

--
----

$ 48.51K
$ 48.51K$ 48.51K

964.16M
964.16M 964.16M

964,159,617.860886
964,159,617.860886 964,159,617.860886

Shakey AI praegune turukapitalisatsioon on $ 48.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHAKEY ringlev varu on 964.16M, mille koguvaru on 964159617.860886. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.51K.

Shakey AI (SHAKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.28%
30 päeva$ 0-2.13%
60 päeva$ 0-59.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Shakey AI (SHAKEY)

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

Üksuse Shakey AI (SHAKEY) allikas

Shakey AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shakey AI (SHAKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shakey AI (SHAKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shakey AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shakey AI hinna ennustust kohe!

Shakey AI (SHAKEY) tokenoomika

Shakey AI (SHAKEY) tokenoomika

Shakey AI (SHAKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHAKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shakey AI (SHAKEY) kohta

Kui palju on Shakey AI (SHAKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHAKEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHAKEY/USD hind?
Praegune hind SHAKEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shakey AI turukapitalisatsioon?
SHAKEY turukapitalisatsioon on $ 48.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHAKEY ringlev varu?
SHAKEY ringlev varu on 964.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHAKEY (ATH) hind?
SHAKEY saavutab ATH hinna summas 0.00220598 USD.
Mis oli kõigi aegade SHAKEY madalaim (ATL) hind?
SHAKEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHAKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHAKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas SHAKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHAKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHAKEY hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.