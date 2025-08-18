Shakey AI hind (SHAKEY)
-0.03%
-5.28%
-1.36%
-1.36%
Shakey AI (SHAKEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHAKEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHAKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00220598 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SHAKEY muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -5.28% 24 tunni vältel -1.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shakey AI praegune turukapitalisatsioon on $ 48.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHAKEY ringlev varu on 964.16M, mille koguvaru on 964159617.860886. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.51K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shakey AI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.28%
|30 päeva
|$ 0
|-2.13%
|60 päeva
|$ 0
|-59.06%
|90 päeva
|$ 0
|--
Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
