Shaicoin (SHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shaicoin (SHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shaicoin (SHA) teave Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process Ametlik veebisait: https://shaicoin.com/ Valge raamat: https://shaicoin.com/files/whitepaper.pdf Ostke SHA kohe!

Shaicoin (SHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shaicoin (SHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.63K $ 1.63K $ 1.63K Koguvaru: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Ringlev varu: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.44K $ 3.44K $ 3.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000595 $ 0.000595 $ 0.000595 Lisateave Shaicoin (SHA) hinna kohta

Shaicoin (SHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shaicoin (SHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHA tokeni tokenoomikat, avastage SHA tokeni reaalajas hinda!

SHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHA võiks suunduda? Meie SHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHA tokeni hinna ennustust kohe!

