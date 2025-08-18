Mis on Shaicoin (SHA)

Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process

Üksuse Shaicoin (SHA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Shaicoin (SHA) tokenoomika

Shaicoin (SHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shaicoin (SHA) kohta Kui palju on Shaicoin (SHA) tänapäeval väärt? Reaalajas SHA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shaicoin turukapitalisatsioon? SHA turukapitalisatsioon on $ 1.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHA ringlev varu? SHA ringlev varu on 2.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHA (ATH) hind? SHA saavutab ATH hinna summas 1.9 USD . Mis oli kõigi aegade SHA madalaim (ATL) hind? SHA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHA kauplemismaht on -- USD . Kas SHA sel aastal kõrgemale ka suundub? SHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHA hinna ennustust

