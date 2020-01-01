Shadow Token (SHDW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shadow Token (SHDW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shadow Token (SHDW) teave $SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows! Ametlik veebisait: https://www.shdwdrive.com/ Ostke SHDW kohe!

Shadow Token (SHDW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shadow Token (SHDW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.76M $ 16.76M $ 16.76M Koguvaru: $ 169.06M $ 169.06M $ 169.06M Ringlev varu: $ 161.72M $ 161.72M $ 161.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.52M $ 17.52M $ 17.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01275871 $ 0.01275871 $ 0.01275871 Praegune hind: $ 0.103545 $ 0.103545 $ 0.103545 Lisateave Shadow Token (SHDW) hinna kohta

Shadow Token (SHDW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shadow Token (SHDW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHDW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHDW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHDW tokeni tokenoomikat, avastage SHDW tokeni reaalajas hinda!

SHDW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHDW võiks suunduda? Meie SHDW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHDW tokeni hinna ennustust kohe!

