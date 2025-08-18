Shadow Token hind (SHDW)
Shadow Token (SHDW) reaalajas hind on $0.102108. Viimase 24 tunni jooksul SHDW kaubeldud madalaim $ 0.10217 ja kõrgeim $ 0.110024 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHDWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.82 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01275871.
Lüliajalise tootluse osas on SHDW muutunud -1.50% viimase tunni jooksul, -6.89% 24 tunni vältel -10.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Shadow Token praegune turukapitalisatsioon on $ 16.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHDW ringlev varu on 161.72M, mille koguvaru on 169057206.264172. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.26M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Shadow Token ja USD hinnamuutus $ -0.0075588144143692.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shadow Token ja USD hinnamuutus $ -0.0126746047.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shadow Token ja USD hinnamuutus $ +0.0251746150.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shadow Token ja USD hinnamuutus $ -0.02249899023877839.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0075588144143692
|-6.89%
|30 päeva
|$ -0.0126746047
|-12.41%
|60 päeva
|$ +0.0251746150
|+24.65%
|90 päeva
|$ -0.02249899023877839
|-18.05%
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
Shadow Token (SHDW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHDW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.