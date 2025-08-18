Mis on Shadow Token (SHDW)

$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shadow Token (SHDW) kohta Kui palju on Shadow Token (SHDW) tänapäeval väärt? Reaalajas SHDW hind USD on 0.102108 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHDW/USD hind? $ 0.102108 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHDW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shadow Token turukapitalisatsioon? SHDW turukapitalisatsioon on $ 16.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHDW ringlev varu? SHDW ringlev varu on 161.72M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHDW (ATH) hind? SHDW saavutab ATH hinna summas 2.82 USD . Mis oli kõigi aegade SHDW madalaim (ATL) hind? SHDW nägi ATL hinda summas 0.01275871 USD . Milline on SHDW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHDW kauplemismaht on -- USD . Kas SHDW sel aastal kõrgemale ka suundub? SHDW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHDW hinna ennustust

