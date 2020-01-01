Shade Protocol (SHD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shade Protocol (SHD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shade Protocol (SHD) teave Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default. Ametlik veebisait: https://shadeprotocol.io/ Valge raamat: https://docs.shadeprotocol.io/shade-protocol/ Ostke SHD kohe!

Shade Protocol (SHD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shade Protocol (SHD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 4.98M $ 4.98M $ 4.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 95.66 $ 95.66 $ 95.66 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.522664 $ 0.522664 $ 0.522664 Lisateave Shade Protocol (SHD) hinna kohta

Shade Protocol (SHD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shade Protocol (SHD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHD tokeni tokenoomikat, avastage SHD tokeni reaalajas hinda!

SHD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHD võiks suunduda? Meie SHD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHD tokeni hinna ennustust kohe!

