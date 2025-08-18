Rohkem infot SHD

Shade Protocol logo

Shade Protocol hind (SHD)

Loendis mitteolevad

1 SHD/USD reaalajas hind:

$0.532165
$0.532165$0.532165
-2.60%1D
mexc
USD
Shade Protocol (SHD) reaalajas hinnagraafik
Shade Protocol (SHD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.523477
$ 0.523477$ 0.523477
24 h madal
$ 0.55916
$ 0.55916$ 0.55916
24 h kõrge

$ 0.523477
$ 0.523477$ 0.523477

$ 0.55916
$ 0.55916$ 0.55916

$ 95.66
$ 95.66$ 95.66

$ 0
$ 0$ 0

+1.27%

-2.65%

-2.22%

-2.22%

Shade Protocol (SHD) reaalajas hind on $0.532165. Viimase 24 tunni jooksul SHD kaubeldud madalaim $ 0.523477 ja kõrgeim $ 0.55916 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 95.66 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHD muutunud +1.27% viimase tunni jooksul, -2.65% 24 tunni vältel -2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shade Protocol (SHD) – turuteave

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

--
----

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

4.98M
4.98M 4.98M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Shade Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 2.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHD ringlev varu on 4.98M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.31M.

Shade Protocol (SHD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shade Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0145152727652191.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shade Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0906243468.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shade Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.1279775935.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shade Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.4412052758764792.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0145152727652191-2.65%
30 päeva$ -0.0906243468-17.02%
60 päeva$ -0.1279775935-24.04%
90 päeva$ -0.4412052758764792-45.32%

Mis on Shade Protocol (SHD)

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

Shade Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shade Protocol (SHD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shade Protocol (SHD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shade Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shade Protocol hinna ennustust kohe!

Shade Protocol (SHD) tokenoomika

Shade Protocol (SHD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shade Protocol (SHD) kohta

Kui palju on Shade Protocol (SHD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHD hind USD on 0.532165 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHD/USD hind?
Praegune hind SHD/USD on $ 0.532165. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shade Protocol turukapitalisatsioon?
SHD turukapitalisatsioon on $ 2.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHD ringlev varu?
SHD ringlev varu on 4.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHD (ATH) hind?
SHD saavutab ATH hinna summas 95.66 USD.
Mis oli kõigi aegade SHD madalaim (ATL) hind?
SHD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHD kauplemismaht on -- USD.
Kas SHD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHD hinna ennustust.
