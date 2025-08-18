Mis on Shade Protocol (SHD)

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shade Protocol (SHD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Shade Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shade Protocol (SHD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shade Protocol (SHD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shade Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shade Protocol hinna ennustust kohe!

SHD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shade Protocol (SHD) tokenoomika

Shade Protocol (SHD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shade Protocol (SHD) kohta Kui palju on Shade Protocol (SHD) tänapäeval väärt? Reaalajas SHD hind USD on 0.532165 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHD/USD hind? $ 0.532165 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shade Protocol turukapitalisatsioon? SHD turukapitalisatsioon on $ 2.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHD ringlev varu? SHD ringlev varu on 4.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHD (ATH) hind? SHD saavutab ATH hinna summas 95.66 USD . Mis oli kõigi aegade SHD madalaim (ATL) hind? SHD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHD kauplemismaht on -- USD . Kas SHD sel aastal kõrgemale ka suundub? SHD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHD hinna ennustust

Shade Protocol (SHD) Olulised valdkonna uudised