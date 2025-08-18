Rohkem infot SETH2

sETH2 hind (SETH2)

1 SETH2/USD reaalajas hind:

$4,330
$4,330$4,330
-2.60%1D
sETH2 (SETH2) reaalajas hinnagraafik
sETH2 (SETH2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,285.06
$ 4,285.06$ 4,285.06
24 h madal
$ 4,572.26
$ 4,572.26$ 4,572.26
24 h kõrge

$ 4,285.06
$ 4,285.06$ 4,285.06

$ 4,572.26
$ 4,572.26$ 4,572.26

$ 4,821.87
$ 4,821.87$ 4,821.87

$ 887.7
$ 887.7$ 887.7

+0.69%

-2.62%

+1.60%

+1.60%

sETH2 (SETH2) reaalajas hind on $4,330. Viimase 24 tunni jooksul SETH2 kaubeldud madalaim $ 4,285.06 ja kõrgeim $ 4,572.26 näitab aktiivset turu volatiivsust. SETH2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,821.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 887.7.

Lüliajalise tootluse osas on SETH2 muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -2.62% 24 tunni vältel +1.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

sETH2 (SETH2) – turuteave

$ 10.01M
$ 10.01M$ 10.01M

--
----

$ 10.01M
$ 10.01M$ 10.01M

2.31K
2.31K 2.31K

2,314.878860119403
2,314.878860119403 2,314.878860119403

sETH2 praegune turukapitalisatsioon on $ 10.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SETH2 ringlev varu on 2.31K, mille koguvaru on 2314.878860119403. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.01M.

sETH2 (SETH2) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse sETH2 ja USD hinnamuutus $ -116.707351596485.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sETH2 ja USD hinnamuutus $ +956.2895930000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sETH2 ja USD hinnamuutus $ +3,158.9445720000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sETH2 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -116.707351596485-2.62%
30 päeva$ +956.2895930000+22.09%
60 päeva$ +3,158.9445720000+72.95%
90 päeva$ 0--

Mis on sETH2 (SETH2)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi. All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.

Üksuse sETH2 (SETH2) allikas

Ametlik veebisait

sETH2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on sETH2 (SETH2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie sETH2 (SETH2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida sETH2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake sETH2 hinna ennustust kohe!

SETH2 kohalike valuutade suhtes

sETH2 (SETH2) tokenoomika

sETH2 (SETH2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SETH2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse sETH2 (SETH2) kohta

Kui palju on sETH2 (SETH2) tänapäeval väärt?
Reaalajas SETH2 hind USD on 4,330.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SETH2/USD hind?
Praegune hind SETH2/USD on $ 4,330.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on sETH2 turukapitalisatsioon?
SETH2 turukapitalisatsioon on $ 10.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SETH2 ringlev varu?
SETH2 ringlev varu on 2.31K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SETH2 (ATH) hind?
SETH2 saavutab ATH hinna summas 4,821.87 USD.
Mis oli kõigi aegade SETH2 madalaim (ATL) hind?
SETH2 nägi ATL hinda summas 887.7 USD.
Milline on SETH2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SETH2 kauplemismaht on -- USD.
Kas SETH2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SETH2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SETH2 hinna ennustust.
sETH2 (SETH2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

