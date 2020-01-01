sETH (SETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sETH (SETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sETH (SETH) teave Synth sETH by Synthetix Tracks the price of Ether through price feeds supplied by an oracle. Ametlik veebisait: https://www.synthetix.io/ Ostke SETH kohe!

sETH (SETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sETH (SETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.47M $ 47.47M $ 47.47M Koguvaru: $ 11.58K $ 11.58K $ 11.58K Ringlev varu: $ 11.58K $ 11.58K $ 11.58K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.47M $ 47.47M $ 47.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,876.35 $ 4,876.35 $ 4,876.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01254476 $ 0.01254476 $ 0.01254476 Praegune hind: $ 4,097.41 $ 4,097.41 $ 4,097.41 Lisateave sETH (SETH) hinna kohta

sETH (SETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sETH (SETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SETH tokeni tokenoomikat, avastage SETH tokeni reaalajas hinda!

SETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SETH võiks suunduda? Meie SETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SETH tokeni hinna ennustust kohe!

