Sentinel (P2P) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sentinel (P2P) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sentinel (P2P) teave Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens. Ametlik veebisait: https://sentinel.co Ostke P2P kohe!

Sentinel (P2P) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sentinel (P2P) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M Koguvaru: $ 32.45B $ 32.45B $ 32.45B Ringlev varu: $ 23.01B $ 23.01B $ 23.01B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.26M $ 9.26M $ 9.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.050557 $ 0.050557 $ 0.050557 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00028624 $ 0.00028624 $ 0.00028624 Lisateave Sentinel (P2P) hinna kohta

Sentinel (P2P) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sentinel (P2P) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate P2P tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: P2P tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate P2P tokeni tokenoomikat, avastage P2P tokeni reaalajas hinda!

P2P – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu P2P võiks suunduda? Meie P2P hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake P2P tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!