Sentinel Chain (SENC) teave The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Ametlik veebisait: https://sentinel-chain.org/ Valge raamat: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Ostke SENC kohe!

Sentinel Chain (SENC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sentinel Chain (SENC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 89.91K $ 89.91K $ 89.91K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 309.09M $ 309.09M $ 309.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 145.45K $ 145.45K $ 145.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.22051 $ 0.22051 $ 0.22051 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00029089 $ 0.00029089 $ 0.00029089 Lisateave Sentinel Chain (SENC) hinna kohta

Sentinel Chain (SENC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sentinel Chain (SENC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SENC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SENC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SENC tokeni tokenoomikat, avastage SENC tokeni reaalajas hinda!

