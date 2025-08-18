Rohkem infot P2P

Sentinel logo

Sentinel hind (P2P)

Loendis mitteolevad

1 P2P/USD reaalajas hind:

$0.0003452
$0.0003452$0.0003452
+2.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Sentinel (P2P) reaalajas hinnagraafik
Sentinel (P2P) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050557
$ 0.050557$ 0.050557

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+2.41%

-0.42%

-0.42%

Sentinel (P2P) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul P2P kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. P2Pkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.050557 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on P2P muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +2.41% 24 tunni vältel -0.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sentinel (P2P) – turuteave

$ 7.95M
$ 7.95M$ 7.95M

--
----

$ 11.22M
$ 11.22M$ 11.22M

22.99B
22.99B 22.99B

32,425,993,167.0
32,425,993,167.0 32,425,993,167.0

Sentinel praegune turukapitalisatsioon on $ 7.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. P2P ringlev varu on 22.99B, mille koguvaru on 32425993167.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.22M.

Sentinel (P2P) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sentinel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sentinel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sentinel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sentinel ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.41%
30 päeva$ 0+15.11%
60 päeva$ 0+64.01%
90 päeva$ 0--

Mis on Sentinel (P2P)

Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sentinel (P2P) allikas

Ametlik veebisait

Sentinel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sentinel (P2P) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sentinel (P2P) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sentinel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sentinel hinna ennustust kohe!

P2P kohalike valuutade suhtes

Sentinel (P2P) tokenoomika

Sentinel (P2P) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet P2P tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sentinel (P2P) kohta

Kui palju on Sentinel (P2P) tänapäeval väärt?
Reaalajas P2P hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune P2P/USD hind?
Praegune hind P2P/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sentinel turukapitalisatsioon?
P2P turukapitalisatsioon on $ 7.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on P2P ringlev varu?
P2P ringlev varu on 22.99B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim P2P (ATH) hind?
P2P saavutab ATH hinna summas 0.050557 USD.
Mis oli kõigi aegade P2P madalaim (ATL) hind?
P2P nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on P2P kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine P2P kauplemismaht on -- USD.
Kas P2P sel aastal kõrgemale ka suundub?
P2P võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake P2P hinna ennustust.
