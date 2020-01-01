sentient memes producer (MEMETIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sentient memes producer (MEMETIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sentient memes producer (MEMETIC) teave Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Ametlik veebisait: https://memetic.ink/ Ostke MEMETIC kohe!

sentient memes producer (MEMETIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sentient memes producer (MEMETIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.53K $ 40.53K $ 40.53K Koguvaru: $ 957.12M $ 957.12M $ 957.12M Ringlev varu: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.27K $ 41.27K $ 41.27K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave sentient memes producer (MEMETIC) hinna kohta

sentient memes producer (MEMETIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sentient memes producer (MEMETIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEMETIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEMETIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEMETIC tokeni tokenoomikat, avastage MEMETIC tokeni reaalajas hinda!

MEMETIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEMETIC võiks suunduda? Meie MEMETIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEMETIC tokeni hinna ennustust kohe!

