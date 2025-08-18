sentient memes producer hind (MEMETIC)
sentient memes producer (MEMETIC) reaalajas hind on $0.0000433. Viimase 24 tunni jooksul MEMETIC kaubeldud madalaim $ 0.00004285 ja kõrgeim $ 0.00004638 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMETICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00393838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003969.
Lüliajalise tootluse osas on MEMETIC muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -6.21% 24 tunni vältel -12.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
sentient memes producer praegune turukapitalisatsioon on $ 40.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MEMETIC ringlev varu on 939.99M, mille koguvaru on 957132985.823731. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.45K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse sentient memes producer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse sentient memes producer ja USD hinnamuutus $ -0.0000080629.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse sentient memes producer ja USD hinnamuutus $ -0.0000117526.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse sentient memes producer ja USD hinnamuutus $ -0.0000931778791132337.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.21%
|30 päeva
|$ -0.0000080629
|-18.62%
|60 päeva
|$ -0.0000117526
|-27.14%
|90 päeva
|$ -0.0000931778791132337
|-68.27%
Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.
