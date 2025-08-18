Mis on Senti AI (SENTI)

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.

Üksuse Senti AI (SENTI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Senti AI (SENTI) tokenoomika

Senti AI (SENTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SENTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Senti AI (SENTI) kohta Kui palju on Senti AI (SENTI) tänapäeval väärt? Reaalajas SENTI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SENTI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SENTI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Senti AI turukapitalisatsioon? SENTI turukapitalisatsioon on $ 19.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SENTI ringlev varu? SENTI ringlev varu on 95.02B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SENTI (ATH) hind? SENTI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SENTI madalaim (ATL) hind? SENTI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SENTI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SENTI kauplemismaht on -- USD . Kas SENTI sel aastal kõrgemale ka suundub? SENTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SENTI hinna ennustust

