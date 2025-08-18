Mis on Sensi (SENSI)

DeFi Investing Simplified. A next generation deflationary DeFi token, supporting a new Smart Yield technology platform, Utility NFT's and more.

Üksuse Sensi (SENSI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Sensi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sensi (SENSI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sensi (SENSI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sensi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sensi hinna ennustust kohe!

SENSI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sensi (SENSI) tokenoomika

Sensi (SENSI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SENSI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sensi (SENSI) kohta Kui palju on Sensi (SENSI) tänapäeval väärt? Reaalajas SENSI hind USD on 0.00506316 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SENSI/USD hind? $ 0.00506316 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SENSI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sensi turukapitalisatsioon? SENSI turukapitalisatsioon on $ 1.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SENSI ringlev varu? SENSI ringlev varu on 239.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SENSI (ATH) hind? SENSI saavutab ATH hinna summas 0.223058 USD . Mis oli kõigi aegade SENSI madalaim (ATL) hind? SENSI nägi ATL hinda summas 0.00065447 USD . Milline on SENSI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SENSI kauplemismaht on -- USD . Kas SENSI sel aastal kõrgemale ka suundub? SENSI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SENSI hinna ennustust

Sensi (SENSI) Olulised valdkonna uudised