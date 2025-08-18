Rohkem infot SENDOR

Sendor hind (SENDOR)

Loendis mitteolevad

1 SENDOR/USD reaalajas hind:

--
----
-1.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Sendor (SENDOR) reaalajas hinnagraafik
Sendor (SENDOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01131587
$ 0.01131587$ 0.01131587

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

-0.11%

-0.16%

-0.16%

Sendor (SENDOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SENDOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENDORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01131587 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SENDOR muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -0.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sendor (SENDOR) – turuteave

$ 82.91K
$ 82.91K$ 82.91K

--
----

$ 82.91K
$ 82.91K$ 82.91K

990.07M
990.07M 990.07M

990,068,855.0282584
990,068,855.0282584 990,068,855.0282584

Sendor praegune turukapitalisatsioon on $ 82.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SENDOR ringlev varu on 990.07M, mille koguvaru on 990068855.0282584. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.91K.

Sendor (SENDOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sendor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sendor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sendor ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sendor ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.11%
30 päeva$ 0+8.60%
60 päeva$ 0-25.06%
90 päeva$ 0--

Mis on Sendor (SENDOR)

The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sendor (SENDOR) allikas

Ametlik veebisait

Sendor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sendor (SENDOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sendor (SENDOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sendor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sendor hinna ennustust kohe!

SENDOR kohalike valuutade suhtes

Sendor (SENDOR) tokenoomika

Sendor (SENDOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SENDOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sendor (SENDOR) kohta

Kui palju on Sendor (SENDOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SENDOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SENDOR/USD hind?
Praegune hind SENDOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sendor turukapitalisatsioon?
SENDOR turukapitalisatsioon on $ 82.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SENDOR ringlev varu?
SENDOR ringlev varu on 990.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SENDOR (ATH) hind?
SENDOR saavutab ATH hinna summas 0.01131587 USD.
Mis oli kõigi aegade SENDOR madalaim (ATL) hind?
SENDOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SENDOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SENDOR kauplemismaht on -- USD.
Kas SENDOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SENDOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SENDOR hinna ennustust.
