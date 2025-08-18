SelfKey hind (KEY)
+0.73%
-1.87%
-18.47%
-18.47%
SelfKey (KEY) reaalajas hind on $0.00033482. Viimase 24 tunni jooksul KEY kaubeldud madalaim $ 0.00032947 ja kõrgeim $ 0.00035118 näitab aktiivset turu volatiivsust. KEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04331005 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00032947.
Lüliajalise tootluse osas on KEY muutunud +0.73% viimase tunni jooksul, -1.87% 24 tunni vältel -18.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SelfKey praegune turukapitalisatsioon on $ 2.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. KEY ringlev varu on 6.00B, mille koguvaru on 5999999954.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.01M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SelfKey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SelfKey ja USD hinnamuutus $ -0.0000689779.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SelfKey ja USD hinnamuutus $ -0.0001007783.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SelfKey ja USD hinnamuutus $ -0.0001718796781834036.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.87%
|30 päeva
|$ -0.0000689779
|-20.60%
|60 päeva
|$ -0.0001007783
|-30.09%
|90 päeva
|$ -0.0001718796781834036
|-33.92%
SelfKey provides organizations and individuals with complete ownership over their own digital identity, empowering them to discover additional privacy and freedom. SelfKey is a self-sovereign identity system that is based on the blockchain and can provide control and management of digital identities to users. Additionally, users can utilize SelfKey to securely manage a crypto portfolio and instantly onboard immigration, cryptocurrency, and financial services. One of the unique aspects of SelfKey is its ability to work as an all-in-one identity solution for self-sovereignty. SelfKey utilizes a novel approach to identity management while also resolving the issues related to existing centralized identity management systems. These include the lack of accessibility to financial services and the tedious KYC processes that are paper based. One of the standout features of SelfKey is the self-hosted data storage. This lets you secure your identity documents and assets locally, so there is no risk of a major data breach as with other similar systems. The KYC processes within SelfKey also stand out for their efficiency. Qualified certifiers can provide you with reusable identity authentication upon request. You can then share this authentication multiple times with several service providers. This, in turn, prevents you from wasting time and effort with a traditional KYC onboarding process that is typically tedious. SelfKey additional minimizes data because of its blockchain-based verifiable claims protocol. This protocol lets you as an identity owner prove you meet the ID attributes required for a specific service or product without any need to actually share your identity document. In other words, you can provide proof of your ID without sharing the ID, keeping the data you send to a minimum. Of course, SelfKey also provides the full functionality you want from a cryptocurrency wallet, including the ability to securely manage cryptocurrency assets like ETH, KEY, and the other ERC-20 tokens.Edmund Lowell is the founder of SelfKey. On his LinkedIn page, Edmund describes himself as an entrepreneur whose “skill sets lie at the crossroads of finance, technology, and law/regulations.” Additionally, he has been involved with other projects related to personal data protection, self-sovereign digital identity systems, blockchains, and distributed ledgers. Terry Lin is the product manager for this venture. In the past, Terry has been associated with many established projects including, AMZ Tracker, UBS and Build My Online Store. Lastly, Ari Propis is the accounting backbone of SelfKey. He has been in the crypto domain for more than five years and has previously worked as a consultant for various blockchain and international accounting startups. It was introduced into the market earlier this year, KEY tokens were initially traded at a modest price of US$0.08 per token.
SelfKey (KEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
