SelfieDogCoin logo

SelfieDogCoin hind (SELFIE)

Loendis mitteolevad

1 SELFIE/USD reaalajas hind:

$0.00195249
$0.00195249
-8.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SelfieDogCoin (SELFIE) reaalajas hinnagraafik
SelfieDogCoin (SELFIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00192811
$ 0.00192811
24 h madal
$ 0.00214836
$ 0.00214836
24 h kõrge

$ 0.00192811
$ 0.00192811

$ 0.00214836
$ 0.00214836

$ 0.063906
$ 0.063906

$ 0.00057774
$ 0.00057774

+0.91%

-9.15%

-12.46%

-12.46%

SelfieDogCoin (SELFIE) reaalajas hind on $0.00195176. Viimase 24 tunni jooksul SELFIE kaubeldud madalaim $ 0.00192811 ja kõrgeim $ 0.00214836 näitab aktiivset turu volatiivsust. SELFIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.063906 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00057774.

Lüliajalise tootluse osas on SELFIE muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, -9.15% 24 tunni vältel -12.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SelfieDogCoin (SELFIE) – turuteave

$ 1.95M
$ 1.95M

--
--

$ 1.95M
$ 1.95M

999.72M
999.72M

999,723,193.642038
999,723,193.642038

SelfieDogCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SELFIE ringlev varu on 999.72M, mille koguvaru on 999723193.642038. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.95M.

SelfieDogCoin (SELFIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SelfieDogCoin ja USD hinnamuutus $ -0.000196601958776996.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SelfieDogCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0005072610.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SelfieDogCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0005462857.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SelfieDogCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0003693253105751035.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000196601958776996-9.15%
30 päeva$ -0.0005072610-25.98%
60 päeva$ -0.0005462857-27.98%
90 päeva$ -0.0003693253105751035-15.91%

Mis on SelfieDogCoin (SELFIE)

Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SelfieDogCoin (SELFIE) allikas

Ametlik veebisait

SelfieDogCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on SelfieDogCoin (SELFIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SelfieDogCoin (SELFIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SelfieDogCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SelfieDogCoin hinna ennustust kohe!

SELFIE kohalike valuutade suhtes

SelfieDogCoin (SELFIE) tokenoomika

SelfieDogCoin (SELFIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SELFIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SelfieDogCoin (SELFIE) kohta

Kui palju on SelfieDogCoin (SELFIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SELFIE hind USD on 0.00195176 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SELFIE/USD hind?
Praegune hind SELFIE/USD on $ 0.00195176. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SelfieDogCoin turukapitalisatsioon?
SELFIE turukapitalisatsioon on $ 1.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SELFIE ringlev varu?
SELFIE ringlev varu on 999.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SELFIE (ATH) hind?
SELFIE saavutab ATH hinna summas 0.063906 USD.
Mis oli kõigi aegade SELFIE madalaim (ATL) hind?
SELFIE nägi ATL hinda summas 0.00057774 USD.
Milline on SELFIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SELFIE kauplemismaht on -- USD.
Kas SELFIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SELFIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SELFIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.