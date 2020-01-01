Selenium (SELE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Selenium (SELE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Selenium (SELE) teave Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets. Ametlik veebisait: https://selenium.finance Valge raamat: https://docs.selenium.finance Ostke SELE kohe!

Selenium (SELE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Selenium (SELE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Ringlev varu: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.386158 $ 0.386158 $ 0.386158 Kõigi aegade madalaim: $ 0.158602 $ 0.158602 $ 0.158602 Praegune hind: $ 0.17905 $ 0.17905 $ 0.17905 Lisateave Selenium (SELE) hinna kohta

Selenium (SELE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Selenium (SELE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SELE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SELE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SELE tokeni tokenoomikat, avastage SELE tokeni reaalajas hinda!

SELE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SELE võiks suunduda? Meie SELE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SELE tokeni hinna ennustust kohe!

