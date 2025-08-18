Mis on Selenium (SELE)

Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.

Üksuse Selenium (SELE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Selenium (SELE) tokenoomika

Selenium (SELE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SELE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Selenium (SELE) kohta Kui palju on Selenium (SELE) tänapäeval väärt? Reaalajas SELE hind USD on 0.182369 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SELE/USD hind? $ 0.182369 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SELE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Selenium turukapitalisatsioon? SELE turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SELE ringlev varu? SELE ringlev varu on 6.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SELE (ATH) hind? SELE saavutab ATH hinna summas 0.386158 USD . Mis oli kõigi aegade SELE madalaim (ATL) hind? SELE nägi ATL hinda summas 0.158602 USD . Milline on SELE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SELE kauplemismaht on -- USD . Kas SELE sel aastal kõrgemale ka suundub? SELE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SELE hinna ennustust

