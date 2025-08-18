Rohkem infot SELEN

Selen Ai (SELEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-6.30%

+0.94%

+0.94%

Selen Ai (SELEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SELEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SELENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SELEN muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -6.30% 24 tunni vältel +0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Selen Ai (SELEN) – turuteave

$ 9.03K
$ 9.03K$ 9.03K

--
----

$ 9.26K
$ 9.26K$ 9.26K

974.72M
974.72M 974.72M

999,245,989.186885
999,245,989.186885 999,245,989.186885

Selen Ai praegune turukapitalisatsioon on $ 9.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SELEN ringlev varu on 974.72M, mille koguvaru on 999245989.186885. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.26K.

Selen Ai (SELEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Selen Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Selen Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Selen Ai ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Selen Ai ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.30%
30 päeva$ 0-23.01%
60 päeva$ 0-63.55%
90 päeva$ 0--

Mis on Selen Ai (SELEN)

Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Selen Ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Selen Ai (SELEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Selen Ai (SELEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Selen Ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Selen Ai hinna ennustust kohe!

SELEN kohalike valuutade suhtes

Selen Ai (SELEN) tokenoomika

Selen Ai (SELEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SELEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Selen Ai (SELEN) kohta

Kui palju on Selen Ai (SELEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SELEN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SELEN/USD hind?
Praegune hind SELEN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Selen Ai turukapitalisatsioon?
SELEN turukapitalisatsioon on $ 9.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SELEN ringlev varu?
SELEN ringlev varu on 974.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SELEN (ATH) hind?
SELEN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SELEN madalaim (ATL) hind?
SELEN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SELEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SELEN kauplemismaht on -- USD.
Kas SELEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SELEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SELEN hinna ennustust.
