sekoia by Virtuals (SEKOIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi sekoia by Virtuals (SEKOIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

sekoia by Virtuals (SEKOIA) teave Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/743 Ostke SEKOIA kohe!

sekoia by Virtuals (SEKOIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage sekoia by Virtuals (SEKOIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.47M Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.085637 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00102656 Praegune hind: $ 0.00147016 Lisateave sekoia by Virtuals (SEKOIA) hinna kohta

sekoia by Virtuals (SEKOIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud sekoia by Virtuals (SEKOIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SEKOIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SEKOIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SEKOIA tokeni tokenoomikat, avastage SEKOIA tokeni reaalajas hinda!

SEKOIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SEKOIA võiks suunduda? Meie SEKOIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SEKOIA tokeni hinna ennustust kohe!

