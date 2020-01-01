Sei fastUSD (FASTUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sei fastUSD (FASTUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sei fastUSD (FASTUSD) teave fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Ametlik veebisait: https://www.sei.io/

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sei fastUSD (FASTUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Koguvaru: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Ringlev varu: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Kõigi aegade madalaim: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Praegune hind: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lisateave Sei fastUSD (FASTUSD) hinna kohta

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sei fastUSD (FASTUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FASTUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FASTUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FASTUSD tokeni tokenoomikat, avastage FASTUSD tokeni reaalajas hinda!

