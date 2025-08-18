Mis on Sei fastUSD (FASTUSD)

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

Üksuse Sei fastUSD (FASTUSD) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sei fastUSD (FASTUSD) kohta Kui palju on Sei fastUSD (FASTUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas FASTUSD hind USD on 0.998207 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FASTUSD/USD hind? $ 0.998207 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FASTUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sei fastUSD turukapitalisatsioon? FASTUSD turukapitalisatsioon on $ 5.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FASTUSD ringlev varu? FASTUSD ringlev varu on 5.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FASTUSD (ATH) hind? FASTUSD saavutab ATH hinna summas 1.043 USD . Mis oli kõigi aegade FASTUSD madalaim (ATL) hind? FASTUSD nägi ATL hinda summas 0.798241 USD . Milline on FASTUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FASTUSD kauplemismaht on -- USD . Kas FASTUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? FASTUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FASTUSD hinna ennustust

