Seedify NFT Space (SNFTS) teave SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Ametlik veebisait: https://snfts.seedify.fund/ Ostke SNFTS kohe!

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Seedify NFT Space (SNFTS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Koguvaru: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ringlev varu: $ 5.02B $ 5.02B $ 5.02B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02428117 $ 0.02428117 $ 0.02428117 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023969 $ 0.00023969 $ 0.00023969 Lisateave Seedify NFT Space (SNFTS) hinna kohta

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Seedify NFT Space (SNFTS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNFTS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNFTS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNFTS tokeni tokenoomikat, avastage SNFTS tokeni reaalajas hinda!

SNFTS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNFTS võiks suunduda? Meie SNFTS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNFTS tokeni hinna ennustust kohe!

