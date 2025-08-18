Mis on Seedify NFT Space (SNFTS)

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

Üksuse Seedify NFT Space (SNFTS) allikas Ametlik veebisait

SNFTS kohalike valuutade suhtes

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenoomika

Seedify NFT Space (SNFTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNFTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Seedify NFT Space (SNFTS) kohta Kui palju on Seedify NFT Space (SNFTS) tänapäeval väärt? Reaalajas SNFTS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNFTS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNFTS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Seedify NFT Space turukapitalisatsioon? SNFTS turukapitalisatsioon on $ 1.27M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNFTS ringlev varu? SNFTS ringlev varu on 5.02B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNFTS (ATH) hind? SNFTS saavutab ATH hinna summas 0.02428117 USD . Mis oli kõigi aegade SNFTS madalaim (ATL) hind? SNFTS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SNFTS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNFTS kauplemismaht on -- USD . Kas SNFTS sel aastal kõrgemale ka suundub? SNFTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNFTS hinna ennustust

